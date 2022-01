Nubank libera formas de aumentar limite neste início de 2022.

Uma ótima opção para as pessoas que preferem a praticidade e vantagens é o cartão de crédito do banco digital Nubank. A ferramenta não cobra anuidade e possui uma série de serviços que podem ser utilizados por meio da plataforma digital da instituição financeira.

No entanto, é possível que quando o usuário for pagar alguma compra com o “roxinho” (apelido do cartão de crédito) o limite não seja suficiente. Neste caso, o cliente pode ajustar o limite do cartão no aplicativo do Nubank ou solicitar um aumento.

Como aumentar o limite do cartão de crédito Nubank

Como mencionado, existem duas formas de aumentar o limite do cartão. O usuário pode ajustar o crédito dentro da plataforma da fintech ou solicitar uma quantia maior. Veja a seguir como fazer os dois procedimentos.

Ajuste do limite no aplicativo:

Abra o aplicativo do Nubank; Digite sua senha e entre na sua conta; Na tela inicial, vá na opção “Cartão de crédito”; Clique em “Ajustar limite”; Escolha o valor que queira deixar como limite do seu cartão Nubank.

Solicite aumento do limite:

Abra o aplicativo do Nubank; Digite sua senha e entre na sua conta; Em seguida, vá em “Pedir novo limite máximo”; Quando uma nova tela abrir, digite o limite desejado; Depois informe o motivo para aumentar o seu crédito; A solicitação será analisada conforme o seu histórico financeiro; Caso seja aprovado, em alguns minutos o limite novo estará disponível.

Nubank pode dar descontos para quem antecipar pagamento da fatura

Clientes do Nubank que usam o famoso “roxinho” (cartão de crédito) conseguem reduzir o valor da fatura mensal por meio do pagamento antecipado. É possível pagar parte da conta antes que chegue a data de vencimento.

Essa é uma ótima estratégia para os usuários que sofrem por ter pouco limite conseguirem utilizar mais vezes o cartão de crédito. Neste caso, basta antecipar as parcelas das contas dividas no ato do pagamento e aproveitar o crédito que será liberado.

Além disso, para facilitar ainda mais a vida dos seus clientes, o Nubank concede descontos na fatura para aqueles que anteciparem o pagamento de prestações de compras parceladas com a ferramenta. Veja como receber os descontos a seguir.

Confira como antecipar o pagamento da fatura e receber descontos

O procedimento é simples e prático, veja como fazer a seguir:

Antes de tudo, atualize o aplicativo para versão mais recente; Na sequência, toque na compra parcelada para abrir os detalhes da transação; Feito isso, vá em “Antecipar Parcelas” e, em seguida, “Continuar”; Verifique o desconto e selecione o número de parcelas que deseja pagar com antecedência; Clique em confirmar para finalizar a operação. Com isso, as parcelas antecipadas e o desconto serão aplicados na fatura em aberto.

Por fim, o usuário ainda consegue consultar na fatura o quanto economizou com a ação. Contudo, vale ressaltar que os descontos são dados conforme uma taxa dinâmica, que varia de acordo com diversos fatores.