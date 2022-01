Nubank oferece nova calculadora aos seus clientes em 2022; veja como usar

Atenção, brasileiros! O Nubank lançou uma nova ferramenta online destinada aos cidadãos endividados que precisam se organizar para sair do vermelho. A Calculadora de Dívidas é um aplicativo que funciona diretamente pelo navegador.

A novidade está disponível tanto para quem é cliente da fintech quando para quem não possui relação com a instituição. O recurso faz um pequeno questionário para conceder soluções práticas. Entre as perguntas estão:

Como é a sua renda?

Qual o valor das suas dívidas?

Qual o seu objetivo a curto prazo? Entre outras.

Vale ressaltar que o serviço é apenas um primeiro passo, mas pode ajudar os cidadãos inadimplentes a ter uma dimensão das suas economias.

Como usar a Calculadora de Dívidas do Nubank

Ao acessar a página da calculadora no navegador, clique em “Comece aqui”. Na sequência responda as perguntas solicitadas.

Com isso, a ferramenta trará algumas soluções em forma de conselhos, como por exemplo, separar 20% da sua renda mensal para pagar as dívidas e não comprometer os outros gastos. As opções vêm com percentuais específicos para cada caso.

Os clientes do Nubank que usarem o recurso podem clicar em um atalho para ter um atendimento mais especializado quanto ao pagamento das dívidas. O serviço ainda possui integração com o Google Agenda para definição de datas para os pagamentos dos débitos.

Novo limite de R$2 mil via Nubank é confirmado

Como já é de conhecimento de grande parte da população, o Nubank é um dos bancos digitais mais populares do Brasil. A fintech conquistou milhares de pessoas devido a facilidade e inovação constantemente oferecida. Uma das grandes novidades do banco é o suporte ao Apple Pay para fazer pagamentos pelo Apple Watch e iPhone.

No entanto, recentemente o banco anunciou a nova função junto a um limite diário de R$ 2.000,00 para quem utilizar da nova função.

Nessa funcionalidade, o limite apenas é liberado para compras feitas através da plataforma da Apple e pelo Google Pay para celulares Android. O Nubank informou ao portal Tecnoblog que a medida serve principalmente para aprimorar a segurança dos seus clientes.

Em resposta a um cliente que questionou ao banco se existe algum limite para fazer pagamentos pelo Apple Pay, a fintech informou que é possível realizar compras de até R$ 2 mil por dia através da plataforma IOS.

“Caso você atinja esse limite, a sua transação será negada”. “Mas não se preocupe, é só você refazer a compra utilizando o seu cartão físico.” explicou o Nubank na resposta ao tweet.

Segurança como prioridade

Ainda, o site Tecnoblog realizou pesquisas mais aprofundadas por meio do blog do Nubank, e dessa forma foram encontradas diversas informações em diversos artigos sobre o Apple Pay. Mas a delimitação da fintech não se aplica somente ao serviço para Apple Watch e iPhone. As publicações sobre o Google Pay, plataforma de pagamentos via NFC para celulares Android, trazem a mesma explicação:

“Segurança é uma prioridade no Nubank. Por isso, implementamos um limite diário no valor de R$ 2 mil para transações por meio de carteiras digitais, tanto no débito quanto no crédito, adicionando uma camada extra de proteção aos nossos clientes”, salienta o banco em publicações feitas no próprio blog.

Mesmo com todas as informações encontradas, ainda não está claro se a restrição pode ser administrada pelos usuários ou não. A fintech também não explicou se o cliente pode ajustar o limite de acordo com a sua vontade e necessidade.