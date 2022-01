Nubank tem mais de 50 vagas de emprego pelo Brasil

O Nubank, Startup brasileira operadora de cartões de crédito e serviços financeiros, está disponibilizando novas 50 oportunidades de emprego no Brasil. Veja as vagas e como realizar sua inscrição, abaixo.

Nubank anuncia novas ocupações no Brasil

O Nubank, uma das maiores empresas financeiras do mundo, tem como maior objetivo a revolução do mercado digital. Fundada no ano de 2013, a startup conta com mais de 30 milhões de clientes espalhados no México, Colômbia e Brasil. Acompanhe todas vagas disponíveis:

Analytics Engineer;

Senior Analytics Engineer;

Internal Audit Cybersecurity Specialist;

Business Architect;

Diversidade – Inclusão de Candidatos Negros;

Diversidade – Inclusão de Candidatos com Deficiência;

Designer de Produto da Equipe (Sênior);

Designer de Produção (Sênior);

Estagiário de Jornalismo;

Pesquisador Senior UX;

UX Manager;

Designer Visual Sênior – Crescimento e Desempenho;

Gerente de Segurança Empresarial;

Especialista em Engenharia de Segurança em Nuvem;

Diretor TPM – Equipe de Infraestrutura de Dados;

Engenheiro de Software – Mobile;

Engenheiro de Segurança;

Software Engineer;

Solutions Architect;

Tech Manager;

Estágio em Tech Sourcing;

Especialista em Insights do Consumidor – Exclusivamente para candidatas negras;

Parceiro de Relacionamento com Funcionários;

Learning Specialist;

Pessoa Especialista em Projetos;

Gerente de Produto;

Gerente de Produto Marketing;

Assistente de Operações Regulatórias – Null Vest;

Analista de Operações Regulatórias SR de Sistema Jud;

Gestão de Riscos em TI;

Market and Liquidity Risk Senior Analyst.

Como realizar sua inscrição

Para ocupar uma das colocações disponíveis na empresa, os profissionais deverão acessar o site de inscrição e realizar sua candidatura preenchendo uma ficha de inscrição na vaga pretendida.

O Nubank oferece aos novos colaboradores salários compatíveis com o mercado, além de diversos benefícios como vale alimentação, vale transporte, seguro de vida, plano médico e plano odontológico.

