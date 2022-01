O Nube tem mais de 8 mil vagas de estágio em diversas áreas em todo o Brasil. Segundo o Núcleo Brasileiro de Estágios, há chances para estudantes dos ensinos médio, técnico e superior, matriculados nos períodos matutino e noturno.

As bolsas variam de R$ 1.000 a R$ 3.700, conforme a vaga e a área de atuação.

Para os graduandos, as chances são destinadas aos cursos de administração de empresas, arquitetura e urbanismo, artes cênicas, audiovisual, ciências contábeis, ciências econômicas, comércio exterior, comunicação e marketing, comunicação social, computação, direito, design, engenharia da computação, engenharia química, fisioterapia, fonoaudiologia, gastronomia, gestão da qualidade, gestão comercial, gestão de empresas, gestão de marketing, jornalismo, letras, medicina veterinária, nutrição, odontologia, pedagogia, publicidade e propaganda, relações públicas, rádio e TV, turismo e zootecnia.

Já para quem está cursando ensino médio regular ou técnico, as vagas são para as áreas de eletricidade, eletrônica, mecânica, química, geologia e mineração, instrumentação industrial, informática, manutenção de aeronaves, secretariado, administração, segurança do trabalho, logística, redes de computadores, processamento de dados, comércio, eletrotécnica, estradas, meio ambiente, multimídia, contabilidade, entre outras.

É importante notar que o Nube é uma das maiores empresas privadas de colocação de jovens no mercado de trabalho, sendo responsável pelos processos de recrutamento e seleção, bem como relacionamento entre estudantes, empresas e instituições de ensino.

Segundo a empresa, já são mais de 980 mil estudantes e aprendizes no mercado, desde 1998. Ainda, o Nube se orgulha de manter em sua base de dados mais de 6,4 milhões de currículos cadastrados, tendo um enorme potencial empregador.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer às vagas oferecidas pelo Nube deverão criar um perfil na plataforma e cadastrar o currículo no banco de dados da empresa. É possível, ainda, aplicar à oportunidades específicas, por meio da busca na aba “Vagas de Estágio”.