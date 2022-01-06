Número de desabrigados por conta das chuvas na Bahia segue em queda



O número de desabrigados por conta das chuvas no sul do estado voltou a cair na tarde desta quinta-feira (06). Os dados foram atualizados pela Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec). 

Até o momento foram registrados 26 mortos, 520 feridos e 2 desaparecidos. As localidades com vítimas fatais são: Amargosa (2), Itaberaba (2), Itamaraju (4), Jucuruçu (3), Macarani (1), Prado (2), Ruy Barbosa (1), Itapetinga (1), Ilhéus (3), Aurelino Leal (1), Itabuna (2), São Félix do Coribe (2), Ubaitaba (1) e Belo Campo (1).

Os números correspondem às ocorrências registradas em 175 municípios afetados. Deste total, 164 estão com decreto de situação de emergência. A cidade de Mirante foi a última a decretar o estado de alerta.

Municípios com decreto de situação de emergência:

1.AIQUARA

2.ALCOBAÇA

3.AMARGOSA

4.AMÉLIA RODRIGUES

5.ANAGÉ

6.ANDARAÍ

7.ANGICAL

8.APUAREMA

9.ARATACA

10.AURELINO LEAL

11.BAIXA GRANDE

12.BARRA DO CHOÇA 

13.BARRA DO MENDES

14.BARRA DO ROCHA

15.BARRO ALTO 

16.BELMONTE

17.BELO CAMPO 

18.BOA NOVA

19.BOA VISTA DO TUPIM

20.BOM JESUS DA SERRA

21.BREJÕES

22.BREJOLÂNDIA 

23.BRUMADO

24.BUERAREMA

25.CAATIBA

26.CACHOEIRA

27.CAETANOS

28.CAMACAN

29.CAMAMU

30.CANAVIEIRAS 

31.CÂNDIDO SALES

32.CARAVELAS

33.CARINHANHA

34.CATURAMA

35.COARACI

36.COCOS

37.CONCEIÇÃO DO ALMEIDA

38.CONDEÚBA

39.CORDEIROS

40.COTEGIPE

41.CRAVOLÂNDIA 

42.CRISTÓPOLIS

43.DÁRIO MEIRA

44.DOM BÁSILIO 

45.ENCRUZILHADA

46.ENTRE RIOS

47.EUNÁPOLIS

48.FEIRA DE SANTANA

49.FIRMINO ALVES

50.FLORESTA AZUL

51.GANDÚ

52.GONGOGI

53.GUARATINGA

54.IAÇU

55.IBICARAI 

56.IBICOARA

57.IBICUÍ

58.IBIPEBA

59.IBIRAPITANGA

60.IBIRAPUÃ

61.IBIRATAIA

62.IBITIARA

63.IGRAPIUNA

64.IGUAÍ

65.ILHÉUS

66.IPIAÚ

67.IRAJUBA

68.IRAMAIA 

69.ITABELA

70.ITABERABA

71.ITABUNA

72.ITACARÉ

73.ITAETÉ

74.ITAGI 

75.ITAGIMIRIM

76.ITAJU DO COLÔNIA 

77.ITAJUÍPE

78.ITAMARAJU

79.ITAMARI

80.ITAMBÉ 

81.ITANHÉM 

82.ITAPÉ

83.ITAPEBI

84.ITAPETINGA

85.ITAPITANGA 

86.ITAQUARA

87.ITARANTIM

88.ITORORÓ

89.ITUBERÁ

90.JAGUAQUARA

91.JEQUIÉ

92.JIQUIRIÇÁ

93.JITAÚNA

94.JUCURUÇU

95.JUSSARI

96.JUSSIAPE 

97.LAFAIETE COUTINHO 

98.LAGOA REAL

99.LAJE

100.LAJEDÃO

101.LENÇÓIS

102.LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

103.MACARANI

104.MACAÚBAS

105.MANOEL VITORINO 

106.MARAGOGIPE

107.MARCIONÍLIO DE SOUZA

108.MASCOTE

109.MEDEIROS NETO

110.MILAGRES

111.MIRANTE

112.MUCUGÊ

113.MUCURI 

114.MUNDO NOVO

115.MUTUÍPE

116.NAZARÉ

117.NILO PEÇANHA

118.NOVA CANAÃ

119.NOVA ITARANA 

120.NOVA VIÇOSA

121.NOVO HORIZONTE

122.PALMAS DE MONTE ALTO

123.PARAMIRIM 

124.PARATINGA

125.PAU BRASIL

126.PIRAÍ DO NORTE

127.PIRIPÁ

128.PLANALTO

129.POÇÕES

130.PORTO SEGURO

131.POTIRAGUÁ

132.PRADO

133.PRESIDENTE JÂNIO QUADROS

134.PRESIDENTE TANCREDO NEVES

135.RIACHO DE SANTANA

136.RIBEIRA DO POMBAL

137.RIBEIRÃO DO LARGO

138.RIO DE CONTAS

139.RIO DO PIRES

140.RUY BARBOSA 

141.SANTA CRUZ CABRÁLIA 

142.SANTA CRUZ DA VITÓRIA

143.SANTA INÊS 

144.SANTA MARIA DA VITÓRIA

145.SANTANA

146.SANTANÓPOLIS

147.SÃO FÉLIX

148.SÃO FÉLIX DO CORIBE

149.SERRA DOURADA

150.TABOCAS DO BREJO VELHO

151.TANHAÇU

152.TAPEROÁ

153.TEIXEIRA DE FREITAS

154.TEOLÂNDIA 

155.TREMEDAL

156.UBAÍRA

157.UBAITABA 

158.UBATÃ

159.URUÇUCA

160.VALENÇA

161.VEREDA

162.VITÓRIA DA CONQUISTA

163.WANDERLEY

164.WENCESLAU GUIMARÃES





Fonte: iBahia