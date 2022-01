Número de desabrigados por conta das chuvas na Bahia segue em queda

O número de desabrigados por conta das chuvas no sul do estado voltou a cair na tarde desta quinta-feira (06). Os dados foram atualizados pela Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec).

Até o momento foram registrados 26 mortos, 520 feridos e 2 desaparecidos. As localidades com vítimas fatais são: Amargosa (2), Itaberaba (2), Itamaraju (4), Jucuruçu (3), Macarani (1), Prado (2), Ruy Barbosa (1), Itapetinga (1), Ilhéus (3), Aurelino Leal (1), Itabuna (2), São Félix do Coribe (2), Ubaitaba (1) e Belo Campo (1).