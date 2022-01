O banco digital aderiu ao Pacto Global da ONU

O banco digital Nubank aderiu ao Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU). Essa é a maior iniciativa voluntária desse tipo no mundo todo e de acordo com a fintech, reúne inúmeras empresas dispostas a mudar os indicadores de sustentabilidade corporativa.

A iniciativa da ONU foi lançada no ano 2000 e tem como principal objetivo desde a sua criação, mobilizar empresas para adotar e promover dez princípios fundamentais em suas práticas de negócio. Esses princípios englobam áreas como os direitos humanos, meio ambiente e até o combate à corrupção.

“A área de ESG continua a evoluir e, ao aderir ao pacto, a troca de experiências acelera esse processo. Com isso nós conseguiremos consolidar e acelerar os parâmetros de sustentabilidade para garantir benefícios para nossos clientes, colaboradores e a sociedade” disse Christianne Canavero, Diretora de ESG do Nubank.

Veja quais são os 10 princípios universais do Pacto Global da ONU

As empresas que aderirem ao Pacto Global devem apoiar e respeitar a proteção de direitos humanos reconhecidos internacionalmente; É de extrema importância assegurar-se de sua não participação em violações destes direitos; Todas as empresas devem apoiar a liberdade de associação e o reconhecimento efetivo do direito à negociação coletiva; A eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou compulsório é essencial; A abolição efetiva do trabalho infantil; Eliminar quaisquer formas de discriminação no ambiente de trabalho; As empresas devem apoiar uma abordagem preventiva aos desafios ambientais enfrentados pelo planeta É importante desenvolver iniciativas para promover maior responsabilidade ambiental; Incentivar o desenvolvimento e difusão de tecnologias ambientalmente amigáveis; É de extrema importância que as empresas combatam a corrupção em todas as suas formas, inclusive extorsão e propina.

Outras ações sociais do banco digital Nubank

O banco digital Nubank tem como um dos princípios fundamentais da empresa a preocupação com diversas causas sociais, seja ela ambiental, financeira e engloba até mesmo questões de gênero e raça. De acordo com a fintech, cerca de 6,3 milhões de clientes da instituição recebem menos que um salário mínimo, desse modo, tradicionalmente são excluídos dos bancos tradicionais e não conseguem adquirir produtos financeiros.

O banco digital ainda informa que questões ambientais são uma grande preocupação da empresa. De acordo com o Nubank, em setembro de 2020 a fintech tornou-se a primeira instituição bancária no Brasil e no México a zerar a emissão de dióxido de carbono para sempre.

Ao falar de questões de gênero, o Nubank tem como meta a ser alcançada até o ano de 2025 que o quadro de funcionários da instituição seja composto por 50% de mulheres. Atualmente, o Nubank possui 41% de mulheres em seu quadro de funcionários.

Por fim, uma outra meta estipulada pelo Nubank que deve ser atingida até o ano de 2025 é de que 20% dos funcionários do banco digital sejam pessoas pretas e pardas. Além disso, 22% das posições de liderança da empresa deverão ser ocupadas por essa parcela de funcionários. Segundo a fintech, atualmente a empresa conta com 71% de colaboradores brancos, 23% pretos e pardos, 5,7% asiáticos e 0,5% indígenas.