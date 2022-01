‘O Caos Perfeito’: saiba por que Marquezine não aparece em documentário sobre Neymar

Durante três episódios de cerca 50 minutos cada, a história de Neymar é contada no documentário ‘O Caos Perfeito’ da Netflix, que estreou na terça-feira (25). Uma ausência, no entanto, foi sentida pelos fãs: a da atriz e ex-namorada do jogador, Bruna Marquezine.

Os dois se relacionaram, entre idas e vindas, de 2012 a 2018, mas o namoro não é citado na obra. De acordo com o diretor David Charles Rodrigues, em entrevista ao ‘.’, a participação da atriz não se fez necessária, já que esse não era um tópico do interesse do documentário.

“Se isso tivesse alguma conexão com o relacionamento dele e Bruna, com certeza a gente teria feito o contato e faria o máximo para ela fazer parte da série”, explicou.