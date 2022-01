O Clone: Leônidas surpreende Maysa ao tomar decisão sobre Mel e Xande

Mel (Débora Falabella) e Xande (Marcello Novaes) seguirão na luta pelo seu amor nos próximos capítulos de “O Clone”. Após uma conversa com sua neta, Leônidas (Reginaldo Faria) deixará Maysa (Daniela Escobar) chocada com sua decisão.

“Acabei de ter uma conversa com a Mel. Eu não coloquei obstáculos na relação dela com Xande, mantive a neutralidade”, dirá o empresário. “Eu não acredito que o senhor esteja aprovando este namoro”, rebaterá Maysa. “Não é questão de aprovar ou desaprovar. Nós temos que agir com a cabeça”, responderá ele.

O patriarca tentará colocar juízo na cabeça de sua nora. “A Mel sempre foi uma pessoa muito isolada dentro desta casa, nunca teve um namorado. De repente aparece um rapaz e enche os olhos dela. Se você radicaliza, ela também radicaliza. Ela vai se sentir mais apaixonada do que realmente está”, falará.

“É assim que acontece. Eu já vivi essa experiência aqui dentro de casa com o Lucas. Os adolescentes têm vocação para o trágico, são sempre exagerados, transformam um namoro qualquer em um Romeu e Julieta se surgirem obstáculos”, completará o avô de Mel.

Maysa continuará batendo o pé e não aceitará o posicionamento do sogro, afinal para ela, o dinheiro é o que fala mais alto. “Eu não sei se vejo desta forma, não”, finalizará.