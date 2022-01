O cuscuz tá pronto? Aprenda a fazer cuscuz paulista de frango

Que o cuscuz é um alimento super versátil, já é unanimidade. Melhor ainda quando a gente sabe brincar com as possibilidades. Que tal aprender a fazer uma versão do cuscuz paulista, mas feito de frango?

A receita do site Panelinha tem o tempo de preparo de 2h e serve 10 porções. Apesar de muitos processos, é garantia de sabor e qualidade. Confira e bom apetite!

1 filé de peito de frango (250 g)

½ cebola

tiras da casca de 1 limão

1 folha de louro

2 cravos-da-índia

3 grãos de pimenta-do-reino

1,5 litro de água

1. Descasque a cebola e prenda a folha de louro espetando com os cravos.

2. Numa panela média, coloque o filé de frango, a cebola cravejada, os grãos-de-pimenta e as tiras da casca de limão. Cubra com água e leve ao fogo alto – o filé deve ficar completamente imerso, cerca de 1,5 litro é suficiente. Quando ferver a água, conte 5 minutos – assim ele cozinha sem ficar ressecado.

3. Com uma pinça, transfira o frango para um prato e reserve o caldo de cozimento – ele vai ser usado no preparo do cuscuz. Com dois garfos, desfie o filé de frango ainda quente, reserve.

2 xícaras (chá) do filé de peito de frango desfiado

1 xícara (chá) de farinha de milho

¼ de xícara (chá) de farinha de mandioca

150 g de palmito pupunha em conserva (2 toletes)

2 tomates maduros

1 pimentão verde pequeno

1 pimentão vermelho pequeno

1 cebola

2 dentes de alho

1 pimenta dedo-de-moça

1 xícara (chá) de bacon em cubos

½ xícara (chá) de azeitonas verdes sem caroço

¾ de xícara (chá) de milho congelado (ou em conserva)

1 colher (sopa) de extrato de tomate

1 colher (sopa) de azeite

3 xícaras (chá) do caldo de frango reservado

1 ½ colher (chá) de sal

2 ramos de cebolinha

3 ramos de salsinha

óleo para untar a forma

folhas de salsinha para decorar

3 ovos cozidos para decorar

1. Leve uma panela média com água ao fogo alto para ferver. Separe uma tigela com água e gelo. Lave os tomates e faça um corte em x na base de cada um. Assim que a água ferver, mergulhe os tomates apenas até a pele começar a se soltar. Com uma escumadeira, transfira os tomates para a tigela com água e gelo – o choque térmico faz com que a casca se desprenda facilmente. A partir do x, puxe e descarte as cascas. Corte os tomates ao meio, descarte as sementes, e corte cada metade em cubos de 1 cm.

2. Lave, seque e corte os pimentões ao meio. Descarte as sementes e corte as metades em cubos de 0,5 cm. Descasque e corte a cebola em cubos pequenos. Descasque e pique fino o alho. Corte os palmitos em cubos pequenos. Corte a azeitona em tiras. Lave, seque e pique fino a salsinha e a cebolinha.

3. Corte a pimenta dedo-de-moça ao meio, no sentido do comprimento. Com a ponta da faca raspe e descarte as sementes, pique fino as metades. Dica: para evitar acidentes com dedos apimentados nos olhos, passe óleo ou azeite nas mãos depois de cortar as pimentas — a capsaicina, substância responsável pelo ardor, é lipossolúvel. Depois, lave as mãos com sabonete para tirar o óleo.

4. Leve uma panela grande ao fogo médio para aquecer. Adicione o bacon e doure por cerca de 4 minutos, até soltar a gordura. Transfira o bacon dourado para um prato, reserve.

5. Mantenha a panela em fogo médio, acrescente a cebola, tempere com uma pitada de sal e refogue na gordura do bacon até murchar. Junte os tomates, tempere com sal e mexa de vez em quando, por 5 minutos, amassando os cubinhos com a espátula para desmanchar.

6. Regue com 1 colher (sopa) de azeite, adicione os pimentões cortados e refogue por mais 2 minutos. Acrescente o extrato de tomate, o alho, a pimenta e o louro e mexa por 1 minuto para perfumar. Regue com o caldo de frango, Tempere com 1 ½ colher (chá) de sal, misture bem e aumente o fogo. Quando ferver, abaixe o fogo e conte 15 minutos para formar um caldo bem saboroso.

7. Enquanto isso, unte com óleo uma forma retangular de 30 cm x 11 cm x 6 cm de altura. Pique fino os ovos cozidos. Para fazer a decoração: disponha as folhas de salsinha no fundo da forma e distribua os ovos picados. Reserve.

8. Passados os 15 minutos de cozimento acrescente ao caldo o palmito picado, as azeitonas e o milho. Misture bem por mais 2 minutos. Acrescente o frango desfiado, o bacon dourado, a salsinha e a cebolinha e misture bem.

9. Polvilhe a farinha de milho e de mandioca aos poucos, misturando com a espátula para não empelotar. Mexa por mais 5 minutos até a massa de cuscuz engrossar e começar a soltar do fundo da panela.

10. Preencha a forma com a massa de cuscuz, pressionando delicadamente com a espátula para acomodar bem a massa e não sobrar espaços vazios. Leve à geladeira para firmar por no mínimo 4 horas (se preferir prepare no dia anterior).