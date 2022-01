É importante que o empreendedor direcione o seu e-commerce desde a sua entrada no mercado, considerando a volatilidade do mercado e o aumento do volume de entrantes na atuação através de um comércio eletrônico.

O e-commerce e a volatilidade do mercado na era digital

O e-commerce é uma grande oportunidade para a atuação no mercado, considerando todos os fatores que permeiam a era digital. Visto que o cliente e o negócio estão no mesmo ambiente digital. Entretanto, a internet é um espaço muito concorrido. Por isso, ao mesmo tempo em que atuar através da internet é uma oportunidade, também é um grande desafio.

Análises estratégicas e os estudos de mercado

Sendo assim, cabe ao empreendedor realizar análises estratégicas para amparar a sua entrada no mercado, direcionando o seu e-commerce. Primeiramente, é importante definir qual é o seu nicho de atuação, já que focar em um produto ou uma ideia de serviço pode ser importante para amparar o crescimento de uma marca. Posteriormente, é fundamental que o plano do negócio seja corroborado por estratégias diversas e estudos quanto às tendências do mercado.

Otimize o seu processo e não fique aquém do seu potencial

Dessa forma, o empreendedor consegue atender a sua demanda atual, ao passo que também consegue entender o que o mercado pode oferecer para que otimize o seu processo e não fique aquém do seu potencial.

O desenvolvimento do site e do aplicativo

O desenvolvimento do site deve ser feito de forma responsiva e intuitiva, tal como deve ocorrer com o aplicativo. Por isso, é importante que o entrante no empreendedorismo acompanhe o projeto do seu site, independentemente se o desenvolvimento ocorrer por uma empresa especializada ou por uma plataforma própria para a atuação e-commerce.

A jornada de compra do cliente

Além disso, também é fundamental que as etapas do processo da jornada de compra do cliente sejam desburocratizadas. Dessa forma, a gestão de e-commerce deve ser holística, considerando o produto, estoque, prazo de entrega, fidelização do cliente, dentre outros fatores.

A fidelização do cliente e a liderança dentro do seu nicho

Sendo assim, o e-commerce precisa entrar no mercado amparando a sua gestão, de modo a direcionar os projetos, atender o seu cliente de forma total e realizar um programa de pós-venda, focado na fidelização do cliente.

Dessa forma, o empreendedor aumenta as suas chances de sucesso, podendo atingir a liderança dentro do seu nicho. Entretanto, a atuação precisa ser estratégica para que o plano de negócios funcione de maneira orgânica, considerando toda a volatilidade do mercado na era digital.