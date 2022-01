O que é retinoblastoma, o câncer da filha do Tiago Leifert e como diagnosticar

Tiago Leifert e Daiana Garbin revelaram neste sábado (29), em vídeo publicado no Instagram, que a filha dos dois, Lua, está com um câncer raro nos olhos, chamado retinoblastoma. A menina, de apenas um ano de idade, foi diagnosticada com a doença em outubro do ano passado.

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), “o retinoblastoma é um tumor maligno originário das células da retina, que é a parte do olho responsável pela visão, afetando um ou ambos os olhos”. Ainda segundo o instituto, esse tipo de tumor geralmente ocorre antes dos cinco anos de idade.