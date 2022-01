Oeste da Bahia: operação da Polícia Federal investiga fraudes no auxílio emergencial

A Polícia Federal investiga, através de uma operação intitulado ‘Sly’, possíveis fraudes no benefício Auxílio Emergencial, do Governo Federal. Nesta sexta-feira (28), agentes cumpriram mandados de busca e apreensão na cidade de Santa Maria da Vitória, localizada no oeste da Bahia.

De acordo com a PF, a Justiça Federal solicitou ainda a quebra de sigilo de dados bancários do suspeito. A investigação, que teve início em 2021, é resultado da Estratégia Integrada contra as Fraudes ao Auxílio Emergencial (EIAFAE), da qual participam a Polícia Federal, o Ministério Público Federal (MPF) o Ministério da Cidadania (MCid), a CAIXA, a Receita Federal (RF), a Controladoria Geral da União (CGU) e o Tribunal de Contas da União (TCU).

Até o momento, foi apurado que um homem, de identidade não revelado, cadastrou no aplicativo “Caixa Tem” pelo menos 07 contas em nome de terceiros para recebimento do Auxílio Emergencial de forma fraudulenta. Os valores eram transferidos para contas vinculadas ao Mercado Pago e o prejuízo foi contabilizado em pelo menos R$ 80.000,00.

O responsável responderá pela prática do crime de furto qualificado mediante fraude.