Olimpíada de Matemática: lista de premiados na 16ª edição está disponível

A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) divulgou a lista de estudantes premiados na 16ª edição da competição. Desse modo, os participantes já podem conferir a relação de premiados por meio do site da OBMEP.

De acordo com os dados da OBMEP, essa edição recebeu 17,8 milhões de inscrições de alunos do 6º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio.

Participaram 53.374 escolas das redes pública e particular de todo Brasil. Foram 5.561 municípios participantes. Segundo a OBMEP, esse número representa 99,84% do total de cidades do país, um número recorde na história da olimpíada.

Conforme a lista de premiação, ao todo, a Olimpíada de Matemática irá distribuir 575 medalhas de ouro, 1.725 de prata, 5.175 de bronze. Além das medalhas, há ainda 51.900 certificados de menção honrosa pela participação na competição.

A Olimpíada premia não só alunos, mas também professores, escolas e secretarias municipais de Educação que tiveram destaque devido ao bom desempenho dos seus estudantes. A OBMEP ainda não definiu as datas das cerimônias de premiação da 16ª edição.

Além de conceder medalhas e menções honrosas para os estudantes que obtiveram um bom desempenho nas duas fases da competição, a OBMEP concede também bolsas CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) de incentivo ao estudo da área da matemática.

A OBMEP é um projeto nacional dirigido às escolas públicas e privadas brasileiras, realizado pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), com o apoio da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM). Além disso, a olimpíada conta com recursos do Ministério da Educação (MEC) para a sua realização.

Com informações da Agência Brasil.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também UEM libera locais de prova do Vestibular 2021; veja mais informações.