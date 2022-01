Ônibus cai em ribanceira após desviar de veículo estacionado em acostamento

No início da tarde desta segunda-feira, 24, um ônibus caiu em uma barreira em um trecho da localidade conhecida como Ladeira do Bode, na zona rural do município de São José da Laje, no interior de Alagoas. O Corpo de Bombeiros foi acionado. Segundo informações da corporação o sinistro aconteceu após o motorista do coletivo…

No início da tarde desta segunda-feira, 24, um ônibus caiu em uma barreira em um trecho da localidade conhecida como Ladeira do Bode, na zona rural do município de São José da Laje, no interior de Alagoas. O Corpo de Bombeiros foi acionado.

Segundo informações da corporação o sinistro aconteceu após o motorista do coletivo perder o controle da direção ao desviar de um veículo que estava parado nas margens da rodovia e em seguida colidir com outro ônibus que vinha no sentido contrário.

No momento da queda na ribanceira o motorista reduziu a velocidade, o que amorteceu o atrito com a barreira e a vegetação local. Apenas uma pessoa ficou ferida com um pequeno corte na região da cabeça. Ela foi levada pelos militares ao Hospital Regional da Mata, em União dos Palmares, após os primeiros socorros.

Duas viaturas com três militares foram enviadas ao local para a realização dos procedimentos cabíveis. Não há detalhes atualizados sobre o estado da saúde da vítima.