O Banco Central do Brasil (BCB) inovou nas suas ferramentas, otimizando fluxos importantes para a economia, como o sistema financeiro aberto, o Open Banking Brasil.

Open Banking: otimização de fluxos financeiros e de serviços bancários

O Open Banking está em fase de implementação, no entanto, já é possível que o cliente autorize o compartilhamento de alguns dados. De forma sucinta, o Open Banking otimiza análises de crédito, porém, pode ser uma ferramenta muito viável quando pensamos no fluxo da economia. Uma vez que, a partir do compartilhamento de informações do cliente, é possível que a instituição fortaleça a sua relação com o cliente e direcione os seus produtos financeiros.

Vantagem competitiva para o cliente

Dessa forma, a tendência é que mais crédito sejam liberados por diversas instituições, de modo que a análise do perfil do cliente se torne personalizada; o que fará com que o cliente obtenha mais vantagem competitiva no que diz respeito às taxas praticadas no mercado financeiro atual.

Sendo assim, todos os envolvidos podem ganhar com a implementação do Open Banking Brasil. Portanto, essa ferramenta do Banco Central do Brasil (BCB) é mais do que uma autorização, embora o cliente autorize as etapas do processo, essa é uma maneira de direcionar o fluxo financeiro, otimizando o tempo das instituições e a necessidade do cliente.

Serviços personalizados

Já que o cliente poderá buscar por empresas que ofereçam o que ele realmente precisa; ao passo que as instituições poderão preparar ofertas para atender a demanda do seu cliente, entendendo qual é a persona da sua empresa através do desenvolvimento de diversas ações para o seu público-alvo.

Ou seja, para uma instituição financeira que esteja estrategicamente preparada, os dados oriundos do compartilhamento de dados gerado pelo Open Banking podem resultar em novos produtos e novas maneiras de prestação de serviços; o que pode ser um direcionamento importante para a gestão de um negócio. Sendo assim, o Open Banking é uma ferramenta inovadora inerente à era digital. Uma vez que no mercado digital, cada vez mais surgem novas necessidades.

Oportunidade para a fidelização do cliente

Por isso, essa é uma oportunidade para que o cliente analise as instituições; ao passo que as instituições também podem fidelizar o seu público de forma segura. Já que o Open Banking funciona mediante autorização do cliente; bem como, o cliente pode revogar essa autorização a qualquer momento.

Além disso, assim como ocorre no Pix, o projeto do Open Banking carrega uma preocupação da instituição com a segurança dos dados desde o seu escopo. Portanto, o Open Banking é um projeto que pode ser de grande valia para a economia nacional de forma ampla.