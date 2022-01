O Open Banking é o sistema financeiro aberto do Banco do Brasil (BCB), sendo um sistema de compartilhamento de dados que pode modificar os fluxos financeiros das instituições participantes.

Open Banking: relevante ferramenta para o fluxo econômico nacional

Assim como o Pix, o Open Banking é uma ferramenta criada e gerida pelo Banco Central do Brasil (BCB). Por isso, é uma inovação tecnológica que impacta diretamente no mercado econômico e financeiro nacional.

Análise de crédito e customização de um determinado serviço financeiro

De forma sucinta, o Open Banking se trata de um compartilhamento de dados do cliente para com a instituição que seja de seu interesse. Dessa forma, as instituições poderão obter informações sobre o seu relacionamento com outros bancos e financeiras; o que pode ser bastante relevante para uma análise de crédito e para a customização de um determinado serviço financeiro.

Entretanto, essa autorização pode ser revogada a qualquer momento; ao passo que o Banco Central do Brasil (BCB) estabelece que não haja nenhum tipo de compartilhamento sem a devida autorização do cliente.

Uma forma de facilitar e agilizar a análise financeira

O compartilhamento dos dados do cliente cria um novo fluxo financeiro, já que é uma forma de facilitar e agilizar a análise financeira para financiamentos, empréstimos, cartão de crédito, dentre outros diversos produtos bancários e financeiros que poderão ser considerados para que o cliente obtenha a aprovação da sua proposta.

Customização de propostas de serviços financeiros

Além disso, ainda que o cliente não tenha compartilhado os seus dados na intenção de obter um empréstimo ou financiamento, ele pode compartilhar na intenção de que o banco possa oferecer o que melhor se encaixa quanto ao cartão de crédito, por exemplo, dentre outros aspectos pertinentes às suas finanças pessoais.

Os fatores tecnológicos e de inovação impactam diretamente na adaptabilidade das instituições financeiras

O sistema do Open Banking está em fase de implementação; já que assim como ocorre com o Pix, o Open Banking está passando por um faseamento importante para que os sistemas operacionais possam se adequar à esta inovação.

Certamente, os fatores tecnológicos e de inovação do Banco Central Brasil (BCB) impactam diretamente na adaptabilidade das instituições financeiras; o que gera um fluxo positivo para o cliente. Uma vez que eleva a concorrência entre os bancos, fazendo com que criem novos produtos e diminuam as tarifas, com a finalidade de atrair o cliente. Por isso, o Open Banking também é uma ferramenta importante para o fluxo econômico nacional.