Operação da Segurança Pública prende 12 suspeitos de integrar organização criminosa

A Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP) divulgou o balanço da Operação Parabellum, deflagrada nas primeiras horas desta quinta-feira (13), na cidade de Murici, na Zona da Mata de Alagoas. A ação policial resultou na prisão de 12 pessoas. Uma delas ocorreu em Maceió. A operação teve como objetivo combater uma organização criminosa especializada…

A ação policial resultou na prisão de 12 pessoas. Uma delas ocorreu em Maceió. A operação teve como objetivo combater uma organização criminosa especializada no tráfico de drogas na região. Os nomes dos suspeitos não foram divulgados devido a lei do Abuso de Autoridade.

Além dos suspeitos presos, a operação resultou na apreensão de drogas, armas e munições; confira o material que foi capturado pelas forças policiais.

84 Bombinhas de maconha;

75 pedrinhas de crack;

3 pedras de crack;

R$ 328,80;

529 bombinhas de maconha

3 tabletes de maconha (1,450g);

56 gramas innatura de maconha;

1 pé de maconha;

48 pedrinhas de crack;

1 pedra de crack (102 gramas);

1 bombinha de cocaína (01 grama);

2 rádios comunicadores; – – 01 balança de precisão;

4 facas artesanais;

1 caderno de anotações;

4 munições cal .12;

2 munições cal .28;

2 munições cal .38.

Balança de precisão;

Revólver calibre.38 Rossi (3 munições pinadas e uma deflagrada);

10 gramas de crack;

150 gramas de maconha;

50 gramas de cocaína.

O nome da operação “Parabellum” tem origem no latim, que deriva da expressão “si vis pacem, para bellum”, que em tradução livre quer dizer “Se quer paz, prepare-se para a guerra”, isso porque os integrantes desta organização estavam se preparando para disputar com grupos rivais territórios e assim ganhar o domínio do tráfico de drogas na cidade.