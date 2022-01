Operação policial apreende celulares e objetos cortantes em presídios do estado

Uma operação da Polícia Militar realizada em presídios de três cidades baianas resultou na apreensão de 18 aparelhos celulares e diversos objetos cortantes. A ação foi realizada na última quarta-feira (12), nas cidades de Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador, Juazeiro e Ilhéus. Segundo a PM, a ação tem o objetivo de impedir a comunicação dos internos com criminosos que estão fora do sistema prisional.

A maior parte dos itens foi encontrada no Conjunto Penal de Juazeiro. Equipes da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Caatinga e policiais penais fizeram a apreensão de 11 celulares, no pavilhão B.

Em Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador, foram feitas apreensões no pavilhão A. O Batalhão de Guardas (BG), por meio da Companhia de Intervenção Prisional, apreendeu 12 adernos com anotações, dois aparelhos celulares, três chips, quatro fones, dois carregadores, cabos USB e um chuncho.

De acordo com o comandante do Comando de Policiamento Especializado (CPE), coronel Manuel Paulo Muniz Júnior, a ação continuará com apoio do BG, Cipes e Companhias de Guardas de Itabuna e Feira de Santana.