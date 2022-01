Orçamento 2022: Bolsonaro corta verbas voltadas para indígenas e pesquisas científicas

O presidente Jair Bolsonaro sancionou nesta segunda-feira (24), com vetos, o Orçamento de 2022. Entre as áreas afetadas pelo corte de verbas estão a de pesquisas científicas e a de políticas públicas voltadas para indígenas e quilombolas.

Os cortes de Bolsonaro também atingiram projetos para a consolidação de assentamentos rurais, para pesquisas em universidades, para reforma agrária e regularização fundiária e para políticas de igualdade e enfrentamento à violência contra as mulheres.

Outro corte significativo no Orçamento foi o de R$ 11 milhões que iriam para pesquisa e desenvolvimento tecnológico em saúde da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

De acordo com levantamento feito pelo g1, os ministérios que mais sofreram com os cortes foram o do Trabalho(R$ 1 bilhão) e da Educação (R$ 779 milhões).

Um dos pontos vetados por Bolsonaro afeta diretamente a Bahia. O presidente cortou R$ 3 milhões que seriam destinados ao fomento às ações de pesquisa, extensão e inovação nas instituições de ensino de educação profissional e tecnológica do Estado.