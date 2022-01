Para quem está organizando 2022 e quer começar o ano da melhor maneira possível, fizemos um guia com algumas dicas que podem ser úteis.

Esperamos lhe ajudar a estabelecer metas consistentes, mensuráveis e que realmente tragam bons resultados para você. Acompanhe este texto e saiba mais!

Organizando 2022: Dicas para começar o ano bem

Se você está organizando 2022, mas tem medo de não conseguir estabelecer um caminho produtivo, fique tranquilo! O primeiro passo já está sendo dado: o planejamento. Ele sempre será a chave de todo o seu desenvolvimento acadêmico, profissional, etc.

E para que esse planejamento aconteça de modo interessante, veja algumas dicas úteis:

1. Analise o ano de 2021

Comece analisando o seu ano de 2021. Como foi o seu último ano? O que você realizou?O que acabou deixando para trás? Quais metas buscou com consistência, e quais delas você acabou se esquecendo?

Analisar o último ano é um passo fundamental para entender aonde foram vividos os tropeços e os acertos. Afinal, os últimos 12 meses podem ser uma forte referência do que pode ser melhorado e do que pode ser descartado.

2. Pense sobre o que poderia ter sido diferente – e o que poderá ser

Analise todas as coisas que poderiam ter sido diferentes. Você poderia ter estudado mais um novo idioma? Poderia ter organizado melhor a rotina de trabalho? Pense sobre isso e analise a situação.

Lembre-se de também elencar o que ainda pode ser diferente. Isto é, não é porque deu errado em 2021 que agora, organizando 2022, não possa ser incluído nas suas novas metas.

Exemplo: Se você queria ter aprendido um novo idioma, mas parou no meio do caminho, traga essa meta para este novo ano.

3. Trace metas anuais, mensais e semanais

Comece a traçar as suas metas do ano, meses e das próximas semanas. Tudo isso se baseando no que poderia ter sido diferente em 2021 e no que você deseja investir neste novo ano.

Lembre-se de traçar metas mensuráveis e reais, ok? Nada de colocar metas muito extraordinárias e praticamente “impossíveis”. Isso poderá desmotivar você.

4. Faça uma limpeza na sua vida emocional, profissional, acadêmica, etc.

Procure fazer uma verdadeira limpeza na sua vida, em todos os âmbitos. Afaste-se do que lhe faz mal e é tóxico (como redes sociais, em alguns casos, ou até mesmo pessoas).

Afaste-se de colegas de trabalho negativos e busque formas de se motivar mais no seu trabalho. Retire da sua agenda aquelas atividades que não agregam em nada, e que apenas atrapalham os seus estudos, e assim por diante.

Quando estiver organizando 2022, deixe a sua vida “leve e limpa” para começar um ano da melhor forma.

5. Responsabilize-se e comece já!

Comece a se responsabilizar mais. Aceite a sua responsabilidade sobre os seus resultados, vitórias e derrotas. Além disso, comece a agir mais.

Pare de querer criar desculpas para encontrar a “circunstância perfeita” para começar algo. Mas sim, pegue a responsabilidade para si e dê o primeiro passo. Assim você poderá ter resultados mais promissores.