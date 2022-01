Órgãos da Prefeitura suspendem serviços presenciais por causa da Covid-19

Em virtude do crescimento de casos de Covid-19, suas variantes, gripes em geral e outras doenças respiratórias, vários órgãos da Prefeitura de Maceió resolveram suspender temporariamente os trabalhos e atendimentos presenciais em suas respectivas sedes. SMTT A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) informa que entre os dias 17 e 28 de janeiro as…

Em virtude do crescimento de casos de Covid-19, suas variantes, gripes em geral e outras doenças respiratórias, vários órgãos da Prefeitura de Maceió resolveram suspender temporariamente os trabalhos e atendimentos presenciais em suas respectivas sedes.

Ascom SMTT

SMTT

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) informa que entre os dias 17 e 28 de janeiro as atividades administrativas do órgão acontecerão em regime de home-office. Aquelas pessoas que já haviam agendado o atendimento para esse período terão suas datas readequadas para datas a partir de 29 de janeiro.

Os atendimentos nas Centrais Já! do Parque Shopping e Maceió Shopping permanecem em funcionamento. Para o serviço, os cidadãos precisam realizar o agendamento em https://agendamento.seplag.al.gov.br/. A SMTT destaca a importância do uso de máscara e de álcool em gel, além do distanciamento social, e que os canais de atendimento ao público seguem em funcionamento.

Em casos de acidentes de trânsito e outras emergências no trânsito, o cidadão poderá ligar para o número 3312-5340 e acionar o apoio das equipes operacionais a qualquer hora do dia.

O Disque SMTT, no número 118, utilizado pela população para sanar dúvidas, sugerir melhorias relacionadas ao transporte coletivo ou solicitar serviços irá funcionar normalmente. Há ainda a possibilidade de acionar os agentes pelo aplicativo SMTT Maceió – NOI. A ferramenta está disponível para usuários do sistema operacional Android.

Semed

Já a Secretária Municipal de Educação (Semed), decidiu suspender o atendimento presencial ao público externo na sede, no bairro do Bom Parto, por sete dias, a partir da próxima segunda-feira (17).

Os que necessitarem de atendimento podem entrar em contato com a Semed pelo endereço de email: atendimento@semed.maceio.al.gov.br. A medida pode ser prorrogada por mais sete dias, a depender da evolução dos casos.

Sudes

A Superintendência Municipal de Desenvolvimento Sustentável (Sudes) já havia interrompido os atendimentos presenciais na sede do órgão, localizada na Rua Coronel Pedro Lima, no bairro de Jaraguá, desde a quinta-feira (13), com validade até o dia 30 de janeiro.

Com isso, o cidadão deve entrar em contato com a Superintendência através de e-mail, telefone ou via WhatsApp. O horário de funcionamento continuará de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, para abertura de processos; e das 8h às 17h para solicitações, informações e denúncias na Central de Monitoramento.

Confira abaixo como acessar cada serviço da Superintendência

Abertura de processo

E-mail: protocolo@sudes.maceio.al.gov.br

Central Única de Sepultamentos

E-mail: dac@sudes.maceio.al.gov.br

WhatsApp: 082 9 8222-7748

Central de Monitoramento

Para solicitações, Informações e Denúncias como capinação, varrição, poda de árvore, coleta de volumosos, reclamações de coleta, descarte irregular ou, ainda, para solicitar o recolhimento de resíduos.

Telefone: 0800 082 2600

WhatsApp: 82 9 8802-4834 (Enviando fotos ou vídeo)

Sima

Outro órgão que já havia suspendido o atendimento à população presencialmente foi a Superintendência Municipal de Energia e Iluminação Pública (Sima). A medida começou a valer na última terça-feira (11) por tempo indeterminado.

Em tempo, a superintendência informa que para a abertura de solicitações de manutenção, que seguirão normal e diariamente pelas equipes, a população pode contar com os canais de atendimento disponibilizados: o Call Center no número 0800 779 2000, que recebe ligações de telefone móvel e fixo de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h e aos sábados das 8h às 19h; o WhatsApp 011 99694 2431; e, por fim, através do site da Prefeitura de Maceió. Para envios de ofícios e abertura de processos existe, ainda, o e-mail atendimento@sima.maceio.al.gov.br.

Para que as solicitações continuem sendo atendidas com eficiência e precisão, o órgão pede que a população siga colaborando, fazendo a descrição detalhada do local que necessita de reparo. Deve-se ter em mãos nome, CPF e detalhes do local a ser reparado, como nome da rua, bairro e ponto de referência.

Outra informação importante é a plaqueta do poste, sempre iniciada com uma letra. Ela está localizada próximo à fonte de energia de cada poste. Caso não exista a plaqueta, basta a numeração de alguma residência ao lado ou em frente ao poste.

FMAC

A Fundação Municipal de Ação Cultural (FMAC) também suspendeu o atendimento presencial ao público externo durante o período de 11 a 17 de janeiro.

Durante o período o atendimento aos usuários será feito de forma virtual, mediante agendamento através do e-mail protocolofmac@gmail.com ou pelo telefone (82)98882-8200 (Whatsapp). Reuniões marcadas com o público externo serão adiadas, salvo as que tenham relação com outras secretarias, em que seja necessária a presença da presidente da Fundação, Mirian Monte.

As medidas têm como objetivo assegurar a integridade de colaboradores e também de todos os que buscam os serviços na sede do órgão.