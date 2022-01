Pabllo Vittar revela que já foi pedida em casamento por homem casado: ‘Me envolvi’

Pabllo Vittar abriu o jogo durante sua participação no “Domingão com Huck”, no último domingo (9). A cantora revelou que já foi pedida em casamento por um homem casado, na estreia do quadro “Acredite em Quem Quiser”.

Juntamente com Luísa Sonza e Márcio Victor, Pabllo narrou a história para os jurados Flávia Alessandra, padre Fábio de Melo, Luís Miranda e Mariana Santos, que tiveram que descobrir quem falava a verdade.

A voz de “Triste com T” disse que o caso aconteceu há alguns anos e os dois tinham se conhecido através da internet. “Ficamos em clima de lua de mel e, no mesmo dia, descobri que a pessoa já era casada”, contou. “Cada like é uma paixão nas redes sociais, mas não sei explicar, foram meses conversando e me envolvi na história dele”, completou.

A cantora ainda afirmou que “não tem nada” em seu coração contra a pessoa que lhe enganou, mas não deixou de alfinetá-lo em rede nacional. “Eu espero que você esteja bem onde você estiver, porque hoje em dia eu estou bem melhor que você, com certeza”, finalizou.