Pagamento abono salarial PIS/PASEP; veja quem vai receber o abono em 2022

O pagamento abono salarial PIS/Pasep de 2021 foi adiado este ano devido ao redirecionamento dos recursos para o Programa Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda (BEm). Agora, os trabalhadores com carteira assinada de direito, deverão receber o benefício a partir de janeiro de 2022. Saiba quem poderá receber o benefício.

O PIS é destinado aos trabalhadores de empresa privada, já o Pasep é voltado para os servidores públicos. No entanto, em ambos os casos é necessário cumprir os mesmos requisitos para ter acesso ao abono, sendo eles:

Estar inscrito no sistema PIS/Pasep há, no mínimo, 5 anos;

há, no mínimo, 5 anos; Ter recebido no ano-base uma remuneração média de até dois salários mínimos (R$ 2.200);

Ter trabalhado, ao menos, 30 dias consecutivos ou não com carteira assinada no ano-base;

Estar com todos os dados passados corretamente pelo empregador ao RAIS do Governo Federal.

Com relação aos saques, o PIS é realizado na Caixa Econômica e casas lotéricas, já o PASEP é pago pelo Banco do Brasil. Quem não for correntista de nenhum desses bancos podem sacar o benefício em qualquer caixa eletrônico com o cartão cidadão e senha.

Ainda, quem não tiver o cartão pode receber em qualquer agência da Caixa ou do BB com documento de identificação com foto, CPF e Carteira de Trabalho.

Para mais informações do PIS, basta ligar para o 0800 726 0207 da Caixa ou acessar o site ou aplicativo Caixa Trabalhador. Para o Pasep, busque atendimento pelo número 0900 729 0001, pelo site ou também pelo app BB.

Valores do PIS/Pasep

Os contemplados recebem uma remuneração proporcional ao seu tempo de trabalho, tendo o salário mínimo como valor limite. Confira as projeções para o próximo ano:

1 mês de trabalho: R$ 100;

2 meses de trabalho: R$ 200;

3 meses de trabalho: R$ 300;

4 meses de trabalho: R$ 400;

5 meses de trabalho: R$ 500;

6 meses de trabalho: R$ 600;

7 meses de trabalho: R$ 700;

8 meses de trabalho: R$ 800;

9 meses de trabalho: R$ 900;

10 meses de trabalho: R$ 1000;

11 meses de trabalho: R$ 1.100;

12 meses de trabalho: R$ 1.200.