pagamentos avulsos podem acontecer em 2022

O Governo Federal anunciou que já depositou o pagamento retroativo do Auxílio Emergencial. Esse depósito, Aliás, aconteceu ainda na última quinta-feira (13). Pelo menos é isso o que se sabe oficialmente. O repasse aconteceu em parcela única para cerca de 800 mil pais solteiros.

Em tese, esse é o último pagamento que o Governo Federal fez do Auxílio Emergencial. De acordo com as informações oficiais, os repasses do programa chegaram ao fim ainda no último mês de outubro de 2021. Desta vez, no entanto, eles abriram uma exceção e decidiram abrir um crédito de R$ 4,1 bilhões para essas liberações.

A partir de agora, o Governo Federal não tem mais planos de abrir mais nenhuma brecha no orçamento para pagar Auxílio Emergencial. Mas neste caso específico, querer não significa necessariamente poder. Acontece que existem milhares de casos específicos de pessoas que não concordaram com bloqueios e entraram na justiça.

Não dá para saber oficialmente quantos usuários estão buscando esse benefício de forma atrasada. Mas imagina-se que não poucos. De acordo com relatos nas redes sociais, muita gente está tentando receber esse dinheiro por meio de um contato com a Defensoria Pública da União (DPU).

Também não há informações sobre um possível tempo médio de espera para essas pessoas. Há relatos de cidadãos que esperaram quatro meses para poder receber o dinheiro. Mas isso não é uma regra. Tudo vai depender de como as coisas se movimentam. Então esse período de tempo pode ser maior ou menor a depender do caso.

Administrativamente não dá mais

Vale lembrar que não é mais possível pedir um recurso pelo não recebimento do Auxílio Emergencial. Pelo menos não de forma administrativa. O que isso quer dizer? Significa que o Ministério da Cidadania não aceita mais esses pedidos.

Durante os pagamentos do Auxílio Emergencial, pelo menos uma parte dos cidadãos que passavam pelo bloqueio tinham um prazo de 10 dias para pedir uma contestação do resultado. Agora, nem isso eles podem fazer mais.

De qualquer forma, o cidadão que se sente lesado pelo Governo Federal pode pedir ajuda da Defensoria Pública da União (DPU). Neste caso não há prazo mínimo para se fazer o pedido. Mas também não há uma estimativa de recebimento do dinheiro.

Auxílio Brasil segue sendo o foco

De acordo com informações de bastidores, o foco total do Governo Federal neste momento é mesmo o Auxílio Brasil. O programa que veio para substituir o Bolsa Família deve atender cerca de 17,5 milhões de pessoas neste mês de janeiro.

Ainda de acordo com essas informações, eles não querem mais saber dessa história de retorno do Auxílio Emergencial. E isso está se traduzindo na prática. Só nesta semana, o Ministro da Cidadania, João Roma, falou sobre isso duas vezes.

Em uma das duas oportunidades, ele disse que não faz sentido o retorno do Auxílio Emergencial neste momento. O próprio João Roma disse em outra oportunidade que cerca de 25 milhões de pessoas ficaram sem nada desde o fim do programa. E assim continuam.