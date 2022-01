Pai de 3, ex de Anitta, Piovani e mais: curiosidades sobre Pedro Scooby, do ‘BBB 22’

O surfista Pedro Scooby foi anunciado no camarote do “Big Brother Brasil 22”, durante o “Big Day”, na noite desta sexta-feira (14). Nascido e criado em Curicica, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, atualmente mora em Portugal; Surfou pela primeira vez aos 5 anos, com o pai; O apelido Scooby vem da época de infância, quando os amigos o chamavam assim por ele falar rápido e parecer com o cachorro do desenho animado “Scooby-Doo.

Tem três filhos com a atriz Luana Piovani e carrega o nome das crianças tatuado no peito: Liz, Bem e Dom; Arlindo Cruz compôs “O surfista e o sambista” para ele. Pedro, inclusive, divide os vocais da música com o cantor; Montou uma pista de skate de presente para os filhos no quintal de casa.

Comandou o programa “Pedro vai pro mar”, no Canal OFF, onde mostrava a sua vida surfando ondas gigantes pelo mundo; Adora andar a cavalo: “Aos 5 anos, o surfe entrou na minha vida e, aos 6, entrou o cavalo”; Sofreu um acidente em Nazaré, em 2017, que o deixou com uma cicatriz na cabeça, que fica visível sempre que ele raspa o cabelo.