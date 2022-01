Pai do garoto que caiu de prédio em Itabuna perde guarda compartilhada

Ainda segundo o pai, a criança estava dormindo e acabou acordando enquanto ele estava comprando lanches. Ao despertar, Benjamim não viu o pai e foi para sacada do imóvel, caindo na sequência. O apartamento não tinha telas de proteção. Luan disse que errou ao deixar o filho sozinho, mas negou a acusação de agressão feita pela mãe e pela tia do garoto.

O pai da criança de 5 anos, que caiu do 3º andar de um prédio na cidade de Itabuna, foi ouvido pela polícia e perdeu a guarda compartilhada do filho. De acordo com informações da Polícia Civil*, o depoimento aconteceu na tarde da quarta-feira (19) e Luan Oliveira confessou que deixou o pequeno Benjamin sozinho para ir ao supermercado.

A mãe da criança e a namorada de Luan também foram ouvidas na delegacia da cidade. O delegado Joaquim Tenório revelou à TV Bahia que ainda vai colher depoimento de outras testemunhas e realizar a perícia no apartamento.

O conselho tutelar de Itabuna solicitou a revisão da guarda compartilhada e a Justiça decidiu que Benjamim permanecerá somente com a mãe até o desfecho das investigações. Além disso, o juiz da Vara da Infância e Juventude, determinou uma medida protetiva para que Luan não se aproxime do garoto num raio de 500 metros. O advogado do pai do menino vai recorrer da decisão

O caso

O acidente aconteceu na segunda-feira (17). O garoto, de 5 anos, caiu do 3º andar de um edifício localizado na avenida Itajuípe. Ele teve fraturas nas costelas, no braço e traumas no tórax e continua internado no Hospital Manoel Novaes, em Itabuna.

*Com informações da TV Bahia