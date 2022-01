Palácio dos Esportes será leiloado pelo Governo; lance mínimo é de R$ 9 milhões

O governo da Bahia irá leiloar o Palácio dos Esportes, na Praça Castro Alves, em Salvador. A informação foi publicada nesta sexta-feira (27) no Diário Oficial do Estado (DOE). O leilão está previsto para 8 de março e será na modalidade maior oferta, com lance mínimo de R$ 9,010 milhões.

O certame será realizado a partir das 10h, no auditório Espaço Crescer, na sede da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), situada no Centro Administrativo da Bahia (CAB).