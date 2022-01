Paolla Oliveira posa ao lado do ‘picão’ de Noronha e arranca suspiros na web

Paolla Oliveira arrancou suspiros na web nesta sexta-feira (07) ao compartilhar um momento de suas férias em Fernando de Noronha. Curtindo uma viagem com o namorado, Diogo Nogueira, a atriz aparece de biquíni e ostenta um corpão em uma sacada do local onde está hospedada.

No clique, a paisagem do Morro do Pico, mais conhecido como “picão” de Noronha, como foi batizado carinhosamente por Narcisa Tumburugy, na virada do ano passado, é um espetáculo a parte.