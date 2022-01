Para começar bem o dia: aprenda a fazer uma deliciosa panqueca de banana

Quem disse que banana nanica não faz um café da manhã delicioso? Uma das formas de utilizar a fruta é fazendo uma irresistível panqueca para começar o dia. Ótima opção para variar o cardápio matutino e ainda pode ser servida com mel, iorgute, geleias ou outras frutas. A receita do site Panelinha é fácil e serve até duas porções.

4. Leve uma frigideira antiaderente pequena ao fogo médio (nós usamos uma de 15 cm de diâmetro). Quando aquecer, com um pedaço de papel-toalha, unte o fundo da frigideira com óleo (ou manteiga). Coloque 1 concha da massa no centro da frigideira – a massa da panqueca fica no formato redondo sozinha, não tente espalhar com uma espátula pois a panqueca pode ficar solada.