Para fugir do namorado, jovem de 18 anos pula do 3° andar de um prédio no oeste da Bahia

Uma jovem, de 18 anos, pulou do 3º andar de um prédio na terça-feira (18) para fugir do namorado na cidade de Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima se jogou de uma altura de quase 12 metros porque estava sendo agredida pelo companheiro, de nome não divulgado.

A garota teve múltiplas fraturas pelo corpo com a queda, sem contar nas agressões recebidas pelo homem, de 27 anos, que foi preso. Ainda de acordo com a PM, os vizinhos do casal ouviram as primeiras discussões por volta das 12h, no Loteamento JK.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e socorreu a jovem para o Hospital do Oeste, em Barreiras. Não há detalhes sobre o estado de saúde dela. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil.