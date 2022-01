Para o fim de semana: aprenda a fazer pizza caseira de muçarela

Pizza vai bem em qualquer dia da semana, mas já é quase tradição na sexta-feira e nos finais de semana. Uma das mais tradicionais é a pizza de muçarela. Que tal aprender a deliciosa receita para fazer em casa? Com massa e molho de tomate caseiros, o sabor é ainda mais irresistível. A receita do site Panelinha serve até quatro pizzas e o tempo de preparo pode variar a depender da quantidade utilizada. Chame a família para se saborear e bom apetite!

6 xícaras (chá) de farinha de trigo (cerca de 840 g)

2 colheres (sopa) de fermento biológico seco (20 g)

2 colheres (chá) de açúcar

2 colheres (chá) de sal

2 ½ xícaras (chá) de água morna

¼ de xícara (chá) de azeite

farinha de trigo para polvilhar a bancada

azeite para untar a tigela

1. Numa tigela, misture o fermento e o açúcar. Regue com a água morna e, com a ajuda de uma colher, misture bem para dissolver. Deixe em temperatura ambiente até espumar – cerca de 5 minutos.

2. Enquanto isso, na tigela da batedeira, misture a farinha com o sal e abra um buraco no centro. Separe uma tigela ou outro recipiente grande e unte com 2 colheres (sopa) de azeite – ela tem que ter espaço suficiente para a massa crescer bastante.

3. Assim que espumar, despeje a mistura de fermento no centro da tigela com farinha. Adicione ¼ de xícara (chá) de azeite e misture, com uma espátula, apenas para incorporar.

4. Para sovar a massa: encaixe a tigela na batedeira com o gancho; comece a bater em velocidade baixa por 5 minutos; aumente a velocidade, aos poucos, para alta e deixe bater por mais 15 minutos até formar uma massa lisa – ela vai descolar da lateral da tigela e formar uma bola no gancho da batedeira.

5. Com as pontas dos dedos (ou uma espátula), desgrude a massa da tigela da batedeira e transfira para o recipiente untado com azeite. Cubra com filme e deixe descansar por 1 hora, até crescer e dobrar de volume.

6. Quando faltar 30 minutos para completar o tempo de crescimento da massa, preaqueça o forno a 250 ºC (temperatura alta). Se for utilizar uma assadeira de pedra sabão, coloque-a dentro do forno ainda frio para aquecer desde o início – caso contrário, ela pode rachar com o choque térmico.

PARA ASSAR A PIZZA DE MUÇARELA

1 ½ xícara (chá) de muçarela ralada grossa (cerca de 150 g)

½ xícara (chá) de tomate sweet grape cortados ao meio (90 g)

¼ de xícara (chá) de molho de tomate para pizza

folhas de manjericão a gosto

farinha de trigo e fubá para polvilhar

1. Polvilhe uma bancada lisa com farinha de trigo. Transfira a massa de pizza para a bancada e, com uma espátula (ou faca) divida em 4 porções. Separe uma porção da massa para abrir e cubra o restante com um pano de prato para não ressecar (se preferir, embale individualmente com filme e armazene na geladeira por 3 dias ou no congelador por até 1 mês).

2. Com o rolo de macarrão, abra a massa formando um círculo de cerca de 30 cm de diâmetro – lembre-se de sempre polvilhar a bancada com farinha para a massa não grudar.

3. Separe uma assadeira redonda e polvilhe o fundo com fubá – ele evita que a massa umedeça e ajuda a deixá-la mais crocante. Caso esteja utilizando uma assadeira de pedra sabão, retire-a do forno e polvilhe o fubá.

4. Dobre o círculo de massa ao meio e depois na metade novamente. Transfira para a assadeira e desdobre para abrir. Se preferir, você pode utilizar uma assadeira retangular e abrir a massa num formato mais rústico.

5. Com uma colher, espalhe o molho de tomate deixando cerca de 1 cm de borda da massa livre. Polvilhe a muçarela ralada e disponha os tomates. Leve ao forno preaquecido e deixe assar por cerca de 15 minutos até o queijo derreter e a massa dourar. Se o seu forno tiver a opção grill, deixe a pizza assar por 10 minutos em forno alto e mais 2 minutos no grill, até formar uma bordinha crocante e dourada.

6. Retire do forno, adicione as folhas de manjericão e sirva imediatamente.