Para que serve e como consultar

O score de crédito é a pontuação baseada no seu perfil como pagador que abrange contas que deixaram de ser pagas, a frequência com que isso aconteceu, se já entrou no cheque especial e se já chegou a renegociar dívidas. Então, o score é uma nota atribuída por birôs de crédito que usam modelos estatísticos e técnicas para determinar as chances de o consumidor se tornar devedor.

Os birôs mais famosos são: Serasa, SPC, Boa Vista e Quod. Sendo o Serasa o maior deles, que oferece o programa Serasa Score de crédito, utilizando informações demográficas, comportamentais e históricas, indicando a chance de o consumidor conseguir pagar o crédito que deseja contratar.

A pontuação vai de 1 até 1.000 e quanto maior a sua pontuação, menor a possibilidade de se tornar um devedor e, assim, menor o risco que ele oferece ao credor. Em tese, o consumidor com melhor nota pode conseguir crédito com custo e juros menores.

Basicamente, o sistema de score funciona como uma espécie de “termômetro” da vida financeira do consumidor. Para o superintendente de produtos e negócios da SPC Brasil, Marcelo Aragona, o score vai além de avaliar a propensão à inadimplência, podendo abrir ou fechar portas no mercado para esse consumidor. Ou seja, dependendo da pontuação, pode ficar mais fácil ou mais difícil pegar um empréstimo, por exemplo.

Como aumentar meu Score de crédito?

Um ponto para ter em mente é: ter uma boa pontuação não é garantia de aprovação imediata do crédito. As empresas possuem seus próprios critérios de análise. Essas dicas que trazemos aqui não vão ter efeito imediato, mas com um pouquinho de paciência logo você poderá ver os resultados positivos.

Ainda assim, vale a pena se empenhar para conseguir uma boa pontuação, o que pode ser decisivo na hora de contratar aquele financiamento tão desejado.

Utilize cartões de crédito para pagamentos, mas sem atrasar o pagamento das faturas

As informações de pagamento de cartão de crédito compõem o seu Cadastro Positivo. Esse registro é um histórico do seu comportamento de crédito. Ele reúne informações sobre como você quitar suas contas, levando em consideração sua pontualidade e sua conduta como pagador de boletos.

Isso tem grande peso na pontuação do Score. Então, quanto mais tempo você tem de utilização do Cadastro Positivo, melhor para sua pontuação.

Saiba mais sobre a Serasa

A Serasa Experian é uma marca brasileira de análises e informações para decisões de crédito e apoio a negócios, além de ser a maior negociadora de dívidas no Brasil.

A empresa criou o Serasa Score, uma pontuação que vai de 0 a 1.000. E indica quais as chances de um determinado perfil pagar as contas corretamente nos próximos 12 meses. O score de crédito é um dos itens mais importantes a serem avaliados na concessão de empréstimos, financiamentos e cartões.

A Serasa foi criada em 1968, por iniciativa da Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN), como ação cooperada entre diversos bancos, para padronizar relatórios e formulários, criando uma ficha cadastral única, para proporcionar rapidez nas decisões bancárias e melhor controle do sistema financeiro e análises de score de crédito.