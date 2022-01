Para usar ou para comer? Confira receitas caseiras com ovo para hidratar o cabelo

Você sabia que para manter o cabelo bonito, você pode apostar em ingredientes facilmente encontrados no mercado ou em sua casa? De cara pode parecer estranho, mais usar ovo no cabelo é uma boa opção para hidratá-lo. O ovo contribui para a hidratação dos fios graças à sua composição, que é rica em vitaminas do complexo B, minerais, proteínas e gorduras benéficas.

Modo de preparo: Quebre o ovo em um recipiente e bata levemente, até atingir uma consistência fácil de manipular; aplique diretamente no couro cabeludo e deixe agir por 10 minutos. Enxágue bem e, em seguida, finalize com shampoo e condicionador.

Separe a gema do ovo em um recipiente e, em seguida, fure-a com um palito para que o cheiro se dissipa; misture a gema com os outros ingredientes e mexa bem, até atingir uma consistência homogênea. Com os cabelos limpos e úmidos, aplique a mistura em todo o comprimento e pontas, mecha a mecha; deixe agir por 30 minutos e enxágue. Finalize com o condicionador, deixando agir por alguns minutos para neutralizar qualquer odor residual.