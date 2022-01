Paralisação deixa parte da capital baiana sem coletivos; entenda

Parte dos moradores do Subúrbio Ferroviário, do bairro de Pirajá, e do Miolo de Salvador – que é composto por 41 bairros – amanheceu sem acesso ao transporte público na manhã desta quinta-feira (20). O motivo é uma paralisação realizada pelos rodoviários em duas garagens das empresas Plataforma e OT Trans.

Em entrevista à TV Bahia, o vice-presidente do Sindicato dos Rodoviários, Fabio Primo, informou que o protesto é uma cobrança à Prefeitura para o pagamento de indenizações trabalhistas dos funcionários que integravam o quadro da extinta empresa Consórcio Salvador Norte (CSN), como o pagamento de 13º salário, licença-maternidade, etc.

Da frota total de Salvador, composta por 1.700 coletivos, cerca de 600 ainda não saíram das garagens. Na prática, de nove garagens, apenas sete funcionam normalmente. São 80 linhas sem circular. Ainda segundo o sindicato, 1.300 milhões de passageiros estão sendo prejudicados.

A expectativa é de que a paralisação só encerre às 08 horas desta quinta-feira (20). A Prefeitura de Salvador não foi informada da paralisação. O iBahia solicitou um posicionamento da Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob), mas até o momento não teve retorno.

