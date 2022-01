Parceria entre espaço da Turma da Mônica e Paris Filmes dá direito a ingressos do filme

As vagas duram enquanto estiverem disponíveis os estoques. Para garantir o direito ao ingresso é necessário que o cliente compre a entrada de acesso à Estação Turma da Mônica e siga o perfil nas redes sociais.

Uma nova parceria firmada pela Estação Turma da Mônica Salvador (ETM Salvador) e a Paris Filmes dá direito a um ingresso para o filme “Turma da Mônica: Lições”, no cinema UCI Orient Shopping Paralela.

A Estação Turma da Mônica fica no segundo piso do Shopping Paralela e tem uma área de 1.400m². São 12 atrações baseadas nas animações de Maurício de Souza, como a Casa na Árvore, o Terminal do Limoeiro e o Atelier da Marina.

Além disso, o espaço oferece acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, com rampas de acesso, espaço para cadeirantes e elevador.