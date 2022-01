Parque temático da Turma da Mônica será aberto nesta terça-feira (4) em Salvador

A novidade exclusiva do centro de compras tem mais de 12 atrações interativas e educativas, além de loja com produtos oficiais, salão de eventos e um café temático. O espaço tem 1.400 m² e vai proporcionar para toda a família uma viagem inesquecível ao mundo dos personagens criados por Mauricio de Sousa.

Algumas das atrações de lazer da Estação são:



Terminal do Limoeiro: Um trem com uma locomotiva e dois vagões, que faz circuito divertido por trilho circular e túnel iluminado;

Casa na Árvore: com piso elevado, sustentado por árvore cenográfica, como apoio central, subida por escada ou túnel vertical, com tubo fones, lunetas, espelhos mágicos e descida por escorrega rotomoldado e tubo de descida. Sob o piso superior, cordas navais servem de trepa-trepa. Tubo fones estão posicionados para permitir a interação do cadeirante com quem estiver na casa.

Tobogã: O grande tobogã atende a lei da acessibilidade e os visitantes com mobilidade reduzida ou outras deficiências, desde que acompanhadas por responsável, podem se divertir à vontade.

Fórmula Zoom: uma corrida de carrinhos que acontece numa pista plana e segura, onde o carrinho será impulsionado pela energia do condutor. A Hora do Jogo é a atração mais tecnológica da Estação com jogos eletrônicos superdivertidos do Limoeiro. Há também lugar para esportes radicais, na Escalada.