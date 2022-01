Participante do ‘MasterChef Brasil’ aponta ‘ranço unânime’ de Naiara Azevedo

A participante do “MasterChef Brasil”, Amanda Azeredo, revelou que os bastidores da participação de Naiara Azevedo no reality culinário foram mais tensos do que o esperado.

Através de seu perfil no Twitter, Amanda revelou a existência de um “ranço unânime” com a sertaneja. “Gente, esse ranço pela Naiara foi unânime lá no MasterChef também”, iniciou.

“Ela gongava todas as nossas ideias e tirava sarro do nosso esforço. Ao invés de ajudar a animar e dar apoio moral pra equipe pelo menos, era bem o contrario. Fez comentários negativos pros chefes sobre nosso trabalho em equipe que (fontes da cabeça dela)”, disse.

“Porque não levamos nenhuma das ideias dela pro cardápio (realmente não tinha sentido nenhum). Como ñ fizemos o q ela queria só porque ela é famosa, certeza q o ego dela machucou. Ou seja: sem babadores de ovo obedecendo, ela vai surtar. Anotem”, finalizou.