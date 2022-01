Participantes com Covid, ‘Pipoca’ carismático e mais: veja como foi a estreia do ‘BBB 22’

A casa mais vigiada do Brasil finalmente conheceu quase todos os seus moradores nesta segunda-feira (17).

Eslovênia foi a primeira participante a entrar na casa. Já Eliezer foi o primeiro homem a ultrapassar a porta do reality show.

Vyni entrou logo em seguida e prometeu confusão. O brother disse que é “ligado no 220”. Logo após o cearense, Lucas foi quem passou a porta do reality e fez uma oração se ajoelhando na portaria.

Natália, Laís, Jessilane, Bárbara, Luciano e Rodrigo Mussi foram os demais integrantes do a se juntarem ao elenco da pipoca.

Vyni comentou que nunca andou de avião e ir para o Big Brother foi a 1ª vez. “Muito emocionado”, disse o único pipoca a conquistar 2 milhões de seguidores no Instagram. Roubando a cena, Rodrigo Mussi disse o cearense é bastante carismático: “Você é carismático, o povo vai gostar de você”.

No primeiro contato os brothers e sisters, Tadeu Schmidt se mostrou confiante e deu um baile no posto deixado Tiago Leifert. Na primeira entrada ele perguntou o que os brothers sentiram ao passar pela porta do ‘BBB’. Claro que todos responderam ao mesmo tempo.