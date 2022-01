Participantes do ‘BBB 22’ serão revelados na quinta-feira (13), diz colunista

Confinados no hotel entre a última quarta-feira (5) e esta segunda (10), os famosos e anônimos do “BBB 22” ganharam uma nova data para serem mostrados oficialmente ao público. Segundo informações de Leo Dias, do Metrópoles, os fãs do reality poderão acompanhar os anúncios na quinta-feira (13), durante a programação da TV Globo.

Ainda de acordo com o colunista, os confinados já estão no esquema de gravações de VTs e ensaios fotográficos que servirão de propaganda para o reality show. A equipe da produção também estaria trabalhando a todo vapor para adiantar os cenários das festas antes mesmo do programa começar.

Com apresentação de Tadeu Schmidt, o “Big Brother Brasil” começa no dia 17 de janeiro.