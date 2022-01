Paulo André se irrita com insistência de Naiara Azevedo: ‘Olha no meu olho’

Parece que o clima de discórdia entrou para ficar no “BBB 22”. Durante a festa do líder na madrugada da última quinta-feira (27), Paulo André apareceu irritado após a insistência de Naiara Azevedo em conversar com o brother.

“Por que você se afastou?”, perguntou ela. “Eu não me afastei”, respondeu. “Olha para mim. Estou falando com você. Por que está olhando para frente?”, questionou. “Está conversando sério? Eu não me afastei. Eu estou de boa. Estou falando com todo mundo da casa”, completou Naiara.

“Deixa eu te falar uma coisa. Eu convivo com você no quarto e observo muito seu comportamento. Pode parecer que eu tô socada na cozinha, mas eu sou uma pessoa extremamente observadora. Eu sou demais e percebi que você não está com a mesma alegria de antes, vibrando com todo mundo. Eu percebi e quero dizer continua vibrando. Quero ver o PA vibrando”, continuou.

O atleta tentou explicar seu ponto de vista. “Eu vibro quando alguém da abertura. Quando um grupo de fecha ali, eu não vou ser invasivo. Vou de acordo com a vibração da pessoa… Me deram seis carinhas, acha que vou ficar rindo para todo mundo? Não tive desavença com ninguém e resolvi minhas coisas com as pessoas”, disse.

Logo depois, a sister não gostou do jeito que a conversa estava acontecendo. “Eu estou falando com você. Olha no meu olho. Não gosto de conversar olhando para o lado”, soltou. “Não estou conversando sério com você. No dia que eu conversar sério com você, vou olhar no seu olho. Eu estou de boa”, respondeu Paulo.

“Não está conversando sério comigo?”, questionou. “Estou numa festa. Vou conversar sério com você no dia que a gente estiver sentado numa mesa… estou na festa e curtindo. A gente está conversando normal”, finalizou ele.