Paulo Vieira acusa Maíra Cardi de gordofobia após coach reclamar sobre pão; entenda

As tretas a respeito do “BBB 22” seguem rolando do lado de fora da casa mais vigiada do Brasil. Dessa vez, Paulo Vieira acusou Maíra Cardi de gordofobia após a ex-BBB reclamar com Arthur Aguiar pelo brother ter comido pão no reality.

“Amor, você não podia ter comido pão. Você acabou de destruir todo o trabalho que eu fiz no seu corpinho, 9 kg se foram atoa. 30 dias batalhando nesse corpinho para estar aí, bonito, amostra, para o Brasil inteiro ver e você me comeu pão. Não faça isso”, disse a coach através de seu perfil do Instagram.

Logo depois, sem citar nomes, Paulo Vieira alfinetou e influenciadora. “É involuntário, mas a gordofobia da moça faz brotar em mim um ‘bem feito’ para cada gaia que já levou”, escreveu em seu perfil do Twitter, mas deletou logo em seguida.