O Paywall é um sistema de assinatura de conteúdo digital, sendo uma mudança que reflete a influência da tecnologia no comportamento de compra do cliente.

Paywall: solução de assinatura de conteúdo digital

A era digital modificou o comportamento do consumidor em muitos aspectos, tal como ocorre no fluxo de oferta e demanda. Dentro do fluxo oriundo dos fatores tecnológicos, a troca da leitura de jornais e revistas impressos por conteúdo digital ocorreu de forma orgânica.

Monetização de conteúdos

Um dos gargalos dos processos digitais para muitos veículos tradicionais é a monetização dos seus conteúdos digitais, por isso o Paywall é uma forma de comunicação digital que facilita essa objetividade para as empresas que produzem conteúdos relevantes.

Conforme definimos anteriormente, o Paywall é um sistema de assinatura de conteúdo digital. Seria uma forma de monetizar o conteúdo, tal como ocorria quando os jornais eram impressos, e, portanto, os clientes assinavam o jornal para que recebessem em casa o seu conteúdo, diariamente. Fazendo uma comparação com a era analógica, o cliente assina o material, porém, recebe conteúdos exclusivos de forma digital.

Duas modalidades para a aplicação do Paywall

De forma sucinta, existem duas modalidades para a aplicação do Paywall, sendo o bloqueio total dos conteúdos para não assinantes e o chamado Paywall poroso. Assim sendo, essas formas podem ser desenvolvidas em um portal de notícias de maneira estratégica. Visto que não são apenas os jornais e revistas que podem se beneficiar do Paywall.

Streamings fazem uso constante dessa estratégia

Alguns exemplos clássicos desse sistema de pagamento são os streamings, visto que os aplicativos que apresentam filmes e séries exclusivas para os usuários assinantes.

A ideia do Paywall é que algumas (ou todas) as páginas do portal sejam exclusivas para assinantes. Além disso, vale ressaltar que o Paywall não precisa substituir totalmente a venda de assinaturas do jornal físico. Ao contrário, é possível fazer combinações para elevar o nível de interesse do público pelo conteúdo da empresa, através da estratégia Paywall, corroborando estratégias Inbound Marketing.

Por exemplo, a empresa pode dar descontos para os clientes que adquirirem as duas modalidades de entrega de conteúdo, física e digital. Atendendo a demanda da empresa para agradar o cliente de acordo com a sua preferência de acesso, visto que alguns leitores ainda preferem o conteúdo físico.

Bloqueio total

De forma sucinta, o Paywall com o bloqueio total significa que todo o conteúdo do site será bloqueado para qualquer pessoa que acessá-lo sem que seja um assinante.

Paywall poroso

Já o Paywall poroso possui um código de programação que identifica IPs. Dessa forma, o número funciona como a identidade dos computadores, que fazem acesso à página. A estratégia do Paywall poroso permite que a empresa ofereça conteúdos de forma parcial para as pessoas que não são assinantes do portal acessem uma parte do conteúdo, de modo que possam julgar a qualidade do serviço oferecido e fazer a contratação.