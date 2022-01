PC prende acusado de matar jovem que deu ‘cantada’ na namorada do assassino

A Polícia Civil de Alagoas confirmou a prisão, nesta terça (25), de um jovem de 18 anos, acusado de ser o executor de André da Silva Freire, 35 anos, crime ocorrido em 17 de novembro do ano passado, na cidade de Craíbas, agreste do Estado. André foi alvejado a tiros na porta de casa, na…

Ascom PC/AL

André foi alvejado a tiros na porta de casa, na Rua Francisco Olímpio Cavalcante, e morreu dez dias depois, no Hospital de Emergência do Agreste. De acordo com investigação realizada pelo delegado Guilherme Iusten, o crime teria sido motivado por ciúmes, uma vez que a vítima teria cortejado a namorada do assassino.

O acusado agrediu a jovem, que fugiu para São Paulo, e atirou contra André Freire. O suspeito ainda teria se escondido na residência de familiares no Estado de São Paulo, mas retornou a Alagoas, onde foi preso encaminhado ao Cisp de Craíbas.

Identificação

O preso foi encaminhado para a Central de Polícia Civil de Arapiraca a fim de ser realizada sua identificação criminal, pois o mesmo não possui documento de identificação com foto. Também foi submetido a Exame de Corpo de Delito no Instituto Médico Legal (IML), e se encontra à disposição do Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal. A polícia ainda trabalha para identificar um suposto coautor, que foi cometida por pessoas que estavam em um carro, de cor prata. A investigação vai tentar identificar quem dirigiu o veículo, porque o jovem preso é acusado de ser o atirador.

O acusado morava nos fundos da casa da vítima e ao lado da oficina mecânica de André, situada defronte à casa dos pais da companheira da vítima.