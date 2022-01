PDF x vídeo-aula: como estudar melhor para concurso?

Estudar lendo um PDF ou assistindo a uma vídeo-aula? Em tempos de alta tecnologia, assim como da necessidade de se preparar a distância, sem se aglomerar em salas de aula por conta da pandemia, essa dúvida surge com frequência.

As leituras em PDF já são antigas parceiras de estudantes. Já as aulas em vídeo têm crescido exponencialmente nos últimos anos.

Uma é considerada ativa e a outra é passiva. Tem concepções diferentes, mas o objetivo ao acessá-las é o mesmo: aprender. Como saber então qual é o modo mais efetivo? Selecionamos algumas reflexões sobre cada método a seguir.

Por um lado, estudar lendo um PDF, fará com que você economize bastante tempo em seu cronograma. A leitura ocorre bem mais rápida do que uma vídeo-aula, que pode ter uma conversa antes, pausas, exemplos explicados e tira-dúvidas, por exemplo.

No entanto, essa rapidez não é significado de efetividade. Para ter melhores resultados estudando com PDF e demais materiais de leitura, é preciso acionar a escrita auxiliar.

Falamos um pouco sobre isso nesse post aqui: Escrever à mão ou digitar resumos? Saiba o que é mais efetivo para os estudos.

Outro ponto que pode ser negativo para alguns estudantes é que o PDF, depois de um tempo, pode se tornar maçante. Só estudar por esse material acostuma o cérebro a informações estáticas, sem dinamismo. Então tende a cansar.

Não é preciso deixar textos em PDF de lado, claro, mas procure variar nas formas de aprender para ter sucesso.

Agora falando de aulas em vídeo, que se tornaram as queridinhas de quem estuda para concursos em casa, para o ENEM ou vestibulares também, há pontos que merecem ser destacados também.

Algo que pode ser ruim para quem não tem muito tempo para estudar é que as vídeo-aulas tomam muito tempo, precisam de você ali, assistindo, às vezes por horas uma aula sobre Processo Penal, por exemplo.

Por outro viés, precisamos ressaltar o caráter humano de estudar em uma aula em vídeo. Atrás da tela há professores capacitados ensinando, interagindo com você, mostrando exemplos e fazendo analogias, que podem facilitar o aprendizado.

Mesmo que seja por meio de uma tecnologia e a distância, pode dar mais ânimo estudar por vídeo do que por PDF. Fora que algumas aulas permitem que você faça perguntas e tire dúvidas em tempo real.

E então, o que você prefere, estudar com PDF ou com vídeo-aulas? Compartilhe com quem precisa saber disso.

