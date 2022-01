Pedro Scooby cria climão durante votação no ‘BBB 22’: ‘Nunca assisti’

Durante a votação na noite do último domingo (23), Pedro Scooby protagonizou um momento no mínimo inusitado ao aparecer perdido nas dinâmicas do “BBB 22”. O surfista tentou votar nele mesmo e ainda admitiu nunca ter assistido o reality show.

“Pô, é muito louco esse jogo. Não sabia que era assim, nunca tinha assistido antes. Pô, deu até um nervoso agora, ter que viver isso. Eu não posso votar em mim, não, né?”, disse no confessionário.

Após algumas orientações de Tadeu Schmidt, o brother votou em Natália e Eliezer. O voto no participante da pipoca foi descoberto logo depois através do “dedo duro”.