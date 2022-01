Pedro Scooby deixa escapar parte íntima durante banho no ‘BBB 22’: ‘Piovani passava bem’

Pedro Scooby mostrou demais durante um banho nesta quinta-feira (19). Confinado no ‘BBB 22’, o surfista parece ter esquecido das câmeras instaladas na casa mais vigiada do Brasil e deixou escapar, sem querer, seu orgão genital.

Os internautas ficaram eufóricos com o momento e, rapidamente, uma chuva de comentários sobre as imagens tomaram conta das redes sociais.

Pedro surfou pela primeira vez aos 5 anos, com o pai. O apelido Scooby vem da época de infância, quando os amigos o chamavam assim por ele falar rápido e parecer com o cachorro do desenho animado “Scooby-Doo.

Tem três filhos com a atriz Luana Piovani e carrega o nome das crianças tatuado no peito: Liz, Bem e Dom. Arlindo Cruz compôs “O surfista e o sambista” para ele. Pedro, inclusive, divide os vocais da música com o cantor. O atleta montou uma pista de skate de presente para os filhos no quintal de casa.