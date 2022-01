Peladões! É assim que os quatro integrantes da banda Fuze aparecem na capa do seu primeiro álbum, que será lançado no próximo dia 20. A banda é formada pelo ex-protagonista de “Malhação” Pedro Novaes, o irmão Diogo Novaes (ambos filhos do ator Macello Novaes), Felipe Novaes e Gui Fonseca.