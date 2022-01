Pelo 2º ano consecutivo, Segunda-feira Gorda da Ribeira é cancelada em Salvador

Pelo segundo ano consecutivo, a Segunda-feira Gorda da Ribeira foi cancelada em Salvador. O motivo foi a pandemia da covid-19 e o surto de Influenza na capital baiana. As comemorações que integram o calendário de festas populares da Bahia, têm mais de 30 anos de tradição.

Anteriormente, ela era considerada parte da Festa do Senhor do Bonfim. Em meados do século XVIII, os romeiros e visitantes do interior do estado não se contentavam com o fim da festa e esticavam a folia até a segunda. Mas, com o passar dos anos, o evento foi ganhando força e hoje é considerada uma prévia do Carnaval. A última vez que a Segunda-feira Gorda foi realizada foi em 2020.