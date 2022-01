Penedense Marinho é contratado pelo Flamengo

É a primeira vez que um filho de Penedo vestirá a camisa do clube de futebol mais amado do Brasil

Marinho vai jogar no Flamengo. O Rubro-Negro chegou a um acordo com o Santos nesta quinta-feira para a contratação do atacante. Ele ocupará o espaço deixado por Michael, vendido para o Al Hilal, da Arábia Saudita.

O atacante, natural da cidade de Penedo, que atuou no time base do Penedense no seu início de carreira, e foi escolhido o melhor jogador das Américas, agora vestirá o manto rubro negro, segundo o GE.

O desejo de Marinho foi preponderante para desamarrar o nó entre Flamengo e Santos. O atacante abriu mão da dívida que o Peixe tinha com ele em nome do salário que receberá no Rio (quase o dobro). Assim, a negociação foi finalizada em US$ 1,3 milhão (R$ 7 milhões).

Marinho ainda vai ao CT Rei Pelé nesta quinta-feira para se despedir dos companheiros e pegar objetos pessoais. Depois, é aguardado no Rio de Janeiro para realizar exames médicos e assinar o contrato nesta sexta.

Fonte: Globo Esporte