Penedenses e visitantes celebram Bom Jesus dos Navegantes na Praça da Fé

Cidade recebe turistas e romeiros para maior festa religiosa de Alagoas e do Baixo São Francisco

Decom PMP

A celebração ao Glorioso Bom Jesus dos Navegantes em Penedo completa 138 anos em 2022 e renova a fé da população no padroeiro de ribeirinhos e beiradeiros da região do Baixo São Francisco.

Reunida na Praça da Fé, a comunidade católica ora, agradece e roga por saúde, paz e o fim da pandemia de Covid. Entre os fiéis presentes na missa realizada na noite de sábado, 08, estavam o Prefeito Ronaldo Lopes e sua esposa Fátima Lopes; a Secretária Municipal de Cultura, Aliny Costa; e o Secretário Municipal de Desenvolvimento Social, Rafael Ferreira.

A programação religiosa que pode ser acompanhada ao vivo, nas redes sociais da Prefeitura e da Diocese de Penedo, tem seu ponto alto neste domingo, 09.

A imagem do Bom Jesus dos Navegantes será retirada da Capela da Santa Cruz às 14h30, sendo o andor transportado com procissão terrestre (confira o percurso na imagem abaixo) até o porto das balsas, ponto de partida para o tradicional percurso no Rio São Francisco.

A última missa em celebração a Bom Jesus dos Navegantes em 2022 está prevista para começar às 18 horas, na Praça da Fé, com celebração do bispo diocesano Dom Valdemir Ferreira e padres das paróquias de Penedo.

Ainda de acordo com a tradição dos festejos, grupos de pífano circulam pela orla da cidade durante o domingo. Parques de diversões também estão instalados, assim como pontos de alimentos, bebidas, artesanato e artigos religiosos para atender o maior fluxo de pessoas.

Mesmo sem atrações artísticas de projeção nacional por conta da pandemia, Penedo recebe grande número de visitantes, romeiros ou não, todos atraídos pela maior festa religiosa de Alagoas e do Baixo São Francisco.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Antônio Fon e Leandro Alves